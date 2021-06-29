تحقيقات واسعة مع وزراء الحكومة البريطانية بعد فضيحة وزير الصحة

استعدت هيئة مراقبة حماية البيانات أمس لبدء تحقيق في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الشخصية من قبل الوزراء بمن فيهم مات هانكوك وزير الصحة المستقيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت إليزابيث دينهام مفوضة المعلومات في المملكة المتحدة ، إنها "تبحث بعناية" في المزاعم التي تم استخدامها في إدارة الأعمال الحكومية.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان حزب العمل دعا إلى إقالة الوزير بوزارة الصحة اللورد بيثيل بسبب مزاعم بأنه استخدم عنوان بريد إلكتروني شخصي لمناقشة العقود الحكومية.

وأصر داونينج ستريت أمس على أن كلا من هانكوك واللورد بيثيل "أجروا الأعمال الحكومية فقط من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالإدارات".

ورفض بوريس جونسون التصريح عما إذا كان قد استخدم حساب بريد إلكتروني شخصيًا لأغراض العمل ، قائلاً: "أنا لا أعلق على كيفية إدارة الأعمال الحكومية".

وبحسب ما ورد استخدم هانكوك حسابًا خاصًا بشكل روتيني ، وفقًا لمحضر اجتماع رسمي في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وتنص إرشادات مكتب مجلس الوزراء على أن الوزراء يجب أن يستخدموا حسابات البريد الإلكتروني الرسمية لترك أثر ورقي للقرارات المهمة وللحفاظ على التدقيق.

لكن يُقال إن هانكوك استخدم بشكل روتيني حسابًا خاصًا ، وفقًا لمحضر اجتماع رسمي في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية شاهدته صحيفة صنداي تايمز.

وذكروا أيضًا أن اللورد بيثيل "يستخدم بشكل روتيني صندوق بريده الشخصي وأن غالبية الموافقات على العقود كانت من خلال من هذا البريد الوارد".

وكانت هناك أمس أيضًا مزاعم بأن وزيرة في وزارة الصحة هيلين واتلي قد نسخت في عنوان جي ميل الخاص في دعوة لليوميات.

وقال دومينيك كامينجز ، المساعد السابق لرئيس الوزراء ، أمس، إن جونسون وهانكوك يستخدمان واتس اب بشكل روتيني بدلاً من قنوات الاتصال الرسمية.