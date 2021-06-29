رئيس جامعة سوهاج: ثورة 30 يونيو تجسيد لإرادة شعب انحاز له جيشه لإنقاذ الوطن

هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عزيز، إن تلك الذكرى العطرة مثلت لحظة تاريخية فارقة فى حياة المصريين، وعنواناََ لإرادة الشعب الذي استطاع بكل شجاعة وقوة الاطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وانقاذ البلاد من ظلم واستعباد الطامعين فى العدوان على وطننا الغالي، لتمر البلاد بمرحلة انتقالية تحت حكم المستشار عدلي منصور، الذي تولي رئاسة البلاد في فترة عصيبة عانت فيها مصر من الانفلات وعدم وضوح الرؤية، لطخت فيها الشوارع والميادين بدماء أبناءنا الوطنيين وأبطال الجيش والشرطة، حتى جرت انتخابات رئاسية، انتُخب فيها المصريين الرئيس السيسي بكل مصداقية ونزاهة، لينطلق بعدها فى بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتنفيذ مشروعات التنمية والإصلاح الاقتصادي، لإعادة هيبة الدولة وتثبيت أركانها بعد سنوات من الفساد والاستبداد.

وأضاف أن 30 يونيو ثورة الخلاص من الفكر الإخواني المتطرف الذى كاد يزج بمصر إلى حافة الهوية، من خلال إصراره على الهيمنة الأحادية وأخونة كافة مؤسسات الدولة المصرية، حيث تصدي شعب مصر العظيم لجموح رئيس ظالم وجماعته المستبدة التي أرادت سلب تاريج الوطن والنيل من ممتلكاته.

وأوضح عزيز أن الثورة جسدت إرادة الشباب المصري الذي انتفض دفاعاََ عن مكتسباته الديمقراطية، وسيظل التاريخ شاهداََ علي قوة ووطنية الرئيس السيسي وتحمله المسئولية كاملة فى لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.

ووجه عزيز رسالة شكر وامتنان مليئة بكلمات تعبر عن المحبة والفخر للشعب المصري الأصيل، ولشبابها المخلص الوفي، الذي صمد في وجه المكائد والصعاب، وعبر أشد الأزمات وضحى بالغالي والنفيس للحفاظ على الوطن بكل عزيمة وصلابة ضد من يدعون للتفرق والانقسام.

وأكد أن مصر ستظل قوية وقادرة علي مواجهة التحديات طالما استمرت وحدة ووعي شعبها الأبي يداََ فى يد معاََ دائماً رغم كيد الكائدين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على قائد مسيرتنا وشعبنا الغالي بكل التوفيق والنجاح، وأن يحفظ بلادنا وأراضينا من غزو الأعداء، وأن يتغمد شهداء الواجب بالرحمة والمغفرة، وأن يوفق الرئيس لما فيه الخير للوطن وشعبنا العظيم.