محافظ الدقهلية يعتمد 20 مخططًا تفصيليًا للمدن والقرى

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، 20 مخططا تفصيليا معدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الإنتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى ما بلغ اعتماده من مخططات جديدة وتفصيلية ومعدلة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن إلى 153مخططا تفصيليا واستراتيجيا ومعدلا.

وتجدر الإشارة إلى أن القرى والمدن التي أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هي قرية بهوت مركز نبروه، وقرى كفر بربري وكفر عطا سليمان مركز ميت غمر، وقرية سنبخت بمركز أجا، وقرية المحلاوي بمركز الجمالية، وقرى طوخ الأقلام والمقاطعة وطرانيس العرب قرية السنبلاوين، وقرى أولاد علم والطوابرة بمركز المنزلة، وقرى الميهي وصدقا بمركز تمي الأمديد، ومنطقة عمر أفندي ببلقاس ،وأرض الدريسة بمركز طلخا ،وحي غرب المنصورة ومدن منية النصر وشربين ودكرنس وبني عبيد والكردي.

وأكد محافظ الدقهلية أن المخططات التي تم اعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداء من يوم نشرها بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ساهمت في إنهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة عمليات القوات المسلحة.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة.