الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفرالشيخ: سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام مع الاهتمام بالتدقيق

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وعلى صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأكد، في برقيته، أن “ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر”، مشيدًا بدور القوات المسلحة الباسلة في هذه الثورة من خلال استجابتها لنداء الشعب المصري العظيم وتحقيق مطالبه وحماية هوية الدولة المصرية ومقدراتها من الإرهاب.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ جموع الشعب المصري إلى استلهام روح ثورة 30 يونيو المجيدة والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل في كافة المجالات، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جنى ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على متابعة انتظام الامتحانات في الكليات والتشديد على تطبيق  الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال الكنترولات، وشدد على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام في الكليات مع الاهتمام بالتدقيق والمراجعة، مع مراعاة سرعة إعلان النتائج للفرق النهائية للبكالوريوس والليسانس لتتوافق مع مواعيد تقدم الخريجين لأداء الخدمة العسكرية.

ووجه بالانتهاء من إعداد التقارير السنوية للكليات ومراجعة مواقف الكليات المتقدمة للحصول على الاعتماد ووضع خريطة زمنية لمواعيد تقدم باقي الكليات، كما وجه باستكمال ومتابعة بيانات الكليات على شبكة الإنترنت.

 

جامعة نتيجة كليات الطالب كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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