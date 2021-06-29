الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد.. انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق «أخميم- سوهاج»

طريق اخميم سوهاج
طريق اخميم سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن انتهاء المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أخميم سوهاج، بطول 4 كيلومترات، وعرض 20 مترا، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لمحافظة سوهاج، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

- تفاصيل المرحلة الأولى من التطوير 

ومن جانبه قال حسين حبارير،  رئيس مركز ومدينة أخميم أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير الطريق، والتي تبدأ من صينية أخميم وحتى مسجد الخلوة، و تشمل أعمال الرصف، وتخطيط الطريق، وعمل الأرصفة على جانبي الطريق، وتركيب البلدورات، وأعمدة الإنارة، وأحواض الزرع، وزراعة أشجار الزينة، وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى أعمال الدهانات للأعمدة و البلدورات"، مشيرا إلى المرحلة الثانية من المشروع سيتم العمل بها قريبا وتشمل رفع كفاءة الطريق بداية من منطقة كازالوفي وحتى صينية أخميم . 

 - نائب محافظ سوهاج يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية في أخميم وسوهاج

فيما قام  احمد سامي القاضي ، نائب محافظ سوهاج، بزيارة مفاجئة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدينتي أخميم، وسوهاج، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، وأعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية .

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بالمراكز التكنولوجية ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على الاهتمام بمستوى النظافة والشكل العام، موجها بضرورة الالتزام بالتوقيت الزمني المحدد لإنجاز الخدمات وعدم التأخير على المواطنين، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى قيام اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بجولات ميدانية مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة لضمان تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

والتقى " القاضي " خلال جولته بعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية واستمع إلى مطالبهم وتعرف على آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على اهتمام المحافظة بالمراكز التكنولوجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها للتيسير على المواطنين، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وسرعة إنجاز الخدمات الحكومية .

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وائل لطفي

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