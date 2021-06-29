الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ذكي»: الانتهاء من إعادة الهيكلة لجامعة طنطا وفقًا لنموذج الإدارة بالأهداف

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا،  خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم عن الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمنظومة  المراكز والوحدات والحسابات الخاصة بجامعة طنطا ، طبقا لنموذج الإدارة بالأهداف وتطبيق آليات الشمول المالي ‏لتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة لدعم خطة التنمية المستدامة 2030 وتطبيقا للمبادرات الرئاسية  للتحول الرقمي والشمولية.

- اختيار فريق من الخبراء والمختصين للوصول إلى أفضل صيغة نموذج ادارى متطور

‏أوضح رئيس الجامعة ، أنه تم اختيار فريق من الخبراء والمختصين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقانونيين  بهدف الوصول إلى أفضل صيغة نموذج ادارى متطور يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة ويواكب خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 والتي تبناها الرئيس السيسي.

و ‏أكد  رئيس الجامعة،  ‏أن إجراءات إعادة الهيكلة تمت على  ثلاث مراحل متكاملة الأولى تم فيها  إعداد دراسة جدوى متكاملة عن المراكز والوحدات الحالية بالجامعة ووضع تصور للتطوير والمرحلة الثانية تضمنت عقد  حلقات نقاش موسع مع كبار المديرين في المراكز والوحدات وأصحاب الخبرات الإدارية بالجامعة،  لوضع تصور متكامل لإعادة الهيكلة الإدارية لتجنب سلبيات المنظومة التي كانت قائمة بالفعل واضافة  إيجابية متنوعة اما المرحلة الثالثة، فقد تم فيها صياغة النموذج الإداري الوظيفي   لجامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية تقدم خدماتها لطلاب الجامعة ومنتسبيها والمجتمع لضمان أفضل أداء مؤسسي متاح وإيجاد الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفع الموارد الذاتية للجامعة  

و أشار رئيس الجامعة إلى أن هيكل التنظيم الوظيفي الجديد يتضمن 8 وحدات ومراكز رئيسية هى الأداء المؤسسي، الخدمات الإلكترونية، التدريب المستدامة، التحول الرقمي والشمول المالي التطوير المستدامة العلاقات الدولية وشؤون الوافدين، الخدمات العامة والأكاديمية,الوحدات والمراكز الاقتصادية ذات الطابع الخاص، موضحا أن هذا الهيكل الجديد يخدم كافة القطاعات بالجامعة, وتم تحديد أهداف موضوعية ‏قابلة للقياس لكل مركز وفي إطار زمني محدد ويكون قياس الأداء بناء على مدى تحقيق الأهداف المطلوبة.

المرحلة الثالثة الرئيس السيسي الاستثمار جامعة جامعة طنطا المرحلة الثانية التنمية المستدامة فرص الاستثمار مجلس الجامعة التنمية المستدامة 2030 جامع هيئة التدريس الحسابات الخاصة رئيس الجامعة رئيس جامعة طنطا الشمول المالي الرئيس السيس الاستراتيجية تطوير الاداء المؤسسي خطة التنمية المستدامة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال اجتماع م كافة القطاعات لتحول الرقمى للتحول الرقمي الموارد الذاتية الاستثماري المبادرات خطة التنمية المستدامه والمراكز نوع والمالي المستدام المبادرات الرئاسية الخدمات العامة اعادة الهيكلة الفرص الاستثمارية الاستثمارية كاملة والعاملين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

ماذا قال حسن راتب في اتهامه بـ«تمويل التنقيب عن الآثار»؟

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

«التعليم العالي»: تنسيق الجامعات الخاصة بنفس الحدود الدنيا للعام الماضى

بعد تبادل الاتهامات.. العقوبة القانونية لنضال الأحمدية وحسام حبيب

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتية: يجب أن تذهب إسرائيل لمسار سياسي حقيقي مبني على حل الدولتين

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة