الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

قبل عرضها بأيام.. تعرف على فريق مسرحية شريهان «كوكو شانيل»

مسرحية شريهان كوكو
مسرحية شريهان كوكو شانيل

تعود الفنانة الكبيرة شريهان إلى المسرح بعد غياب طويل من خلال مسرحية “كوكو شانيل” التي من المنتظر عرضها قريبا، ويضم فريق عمل المسرحية التي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، أسماءً هي الأفضل والأهم في مجالها.

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول، ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله الفيل الأزرق وولاد رزق وغيرها من الأعمال.

وفي المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط بأهم الأعمال في السينما المصرية مثل الفيل الأزرق وما وراء الطبيعة وفي كل أسبوع يوم جمعة وغيرها.

كذلك يضم فريق عمل المسرحية مصمم الرقصات هاني أباظة الذي وقف وراء تصميم استعراضات موكب المومياوات، وكان قد تعاون مع شريهان في موسم شهر رمضان الماضي.

وبالإضافة إلى فريق الموكب، يضم فريق عمل كوكو شانيل أسماء مهمة خلف الكاميرا والمسرح، منهم مصممة الأزياء ريم العدل التي تضم أعمالها تصميم أزياء في كل أسبوع يوم جمعة وواحة الغروب وشيخ جاكسون واشتباك.

قصة مسرحية كوكو شانيل 

وتتناول المسرحية التي تعود بها شريهان للشاشة مجدداً بعد غياب دام نحو 18 عاماً، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضاً استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتلفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.

كوكو شانيل مسرحية من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى على منصة شاهد VIP ثم تعرض على شاشة التلفزيون في وقت لاحق. 

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