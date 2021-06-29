بريطانيا: ارتفاع أعداد الطلاب المتغيبين عن المدارس بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة التعليم البريطانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الطلاب المتغيبين عن المدارس في إنجلترا لأسباب تتعلق بفيروس كورونا بمقدار 136 ألف طالب في غضون أسبوع.

وذكرت الوزارة- بحسب البيانات الرسمية وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية- أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 66% في عدد الأطفال في المدارس الحكومية مع وجود حالات مؤكدة لكوفيد-19، مؤكدة إصابة 150 ألفا في 24 يونيو الجاري مقارنة بـ 9 آلاف فقط في الأسبوع الأسبق.

وأضافت أن عدد الحالات المشتبه بها ارتفع من 160 ألفا إلى 240 ألفا حيث جاء الجزء الأكبر من الزيادة في حالات الغياب من أكثر من 330 ألف طفل عزلوا ذاتيًا بسبب الاتصال بحالة كوفيد-19.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.