الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التضامن.. استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2021

تكافل و كرامة
تكافل و كرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 3.8 مليون أسرة مستفيدة حتى شهر يونيو الجاري.

موقع وزارة التضامن.. استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2021

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن الاستعلام عن بطاقات فيزا تكافل وكرامة 2021  وتلقى ومعالجة الشكاوى من خلال الموقع  https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/advert
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او من خلال الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكتروني لاستقبال الشكاوى  والرد عليها 
[email protected]

خطوات استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2021

-إدخال الرقم القومي.

-تسجيل البيانات المطلوبة.

-اختيار الخدمة.

-الضغط على زر الاستعلام.

إجراءات الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة 2021

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة.

-صورة بطاقة سارية وعلى العنوان الحالي للافراد 18 فأكثر.

-صورة قسيمة الزواج او الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع  افراد الأسرة مميكنة للافراد اقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها مكتب التموين ان وجدت.
-قيد مدرسى لجميع الاطفال من 6 الى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى خالة المرض الكزمن والإعاقة. 
-صورة شهادة وفاة الزوج او الزوجة للارامل.

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة للمرحلة الثانية


-صورة شهادة الهجر او ما يدل على الانفصال.

-صورة اقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.  

صرف معاش تكافل وكرامة 2021

وأعلنت وزارة التضامن استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف حتى نهاية الشهر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكدت وزارة التضامن أنه جار تعديل بعض شروط الحصول على الدعم النقدى لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنها عدم تزويج الفتاة مبكرا كشرط أساسي لاستمرار حصول الأسرة على الدعم، بالاضافة الى حماية الفتاة من تعرضها لمشاكل الزواج المبكر والذي يؤثر عليها مع مرور الوقت.

البريد الالكتروني التضامن الاجتماعي الخط الساخن تكافل وكرامة الزواج المبكر المستندات المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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