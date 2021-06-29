الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كارمن بصيبص: سعيدة بعرض فيلم «العارف» بعد عدة تأجيلات

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

أعربت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، عن سعادتها بعرض فيلم "العارف" بعد عدة تأجيلات. 

وأضافت في تصريحات لـ"الدستور" أن العمل مختلف تماما بالنسبة لها وتقدم شخصية جديدة لما تقدمها من قبل، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون. 

وأكدت أنها استفادت كثيرًا من هذه التجربة ومن العمل مع الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي، مشيرة إلى أن الفيلم سيكون نقطة تحول في السينما المصرية والعربية. 

وأضافت ​كارمن بصيبص أنه من المتوقع أن تحضر إلى مصر خلال أيام من أجل حضور العرض الخاص لفيلم "​العارف - عودة يونس​" الذي سيعرض في دور العرض السينمائي ابتداءً من 14 يوليو القادم.

وقالت كارمن بصيبص إن ردود الأفعال التي وصلتها حول برومو الفيلم مبشرة جدا، وتأكد نجاح العمل فور طرحه. 

قصة وأحداث فيلم العارف 

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أبطال فيلم العارف 

 ويشارك في بطولة فيلم “العارف - عودة يونس” أحمد عز، أحمد فهمي ، محمود حميدة ، كارمن بصيبص ومصطفى خاطر من تأليف محمد سيد بشير وإخراج احمد علاء الديب.

يذكر أن كارمن بصيبص انتهت مؤخرا من  تصوير مسلسل "البريئة" في بيروت، والعمل من تأليف مريم نعوم وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان، وهو عمل من ثمان حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا. 

وتدور احداث الحكاية في إطار واقعي لشابة تتعرض لحادث فتتغير حياتها ضمن قالب دراميّ تراجيديّ تشويقيّ .
والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم وهم كارمن بصيبص، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، تقلا شمعون ومعهم إيلي متري، ساشا دحدوح، جورج شلهوب، إيلي شوفاني، أسعد حداد، فيصل أسطواني، منى كريم، ريتا متري كارولين عزام وغيرهم.
وتؤدي  كارمن بصيبص خلال  العمل  شخصية جديدة و مختلفة.
وكانت كارمن قد حققت حضوراً لافتاً بمسلسل " عروس بيروت " بموسميه الأول والثاني برفقة النجمين ظافر العابدين ومحمد الأحمد وحقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية.

كارمن بصيبص أحمد عز فيلم العارف البريئة افلام عيد الأضحى

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وائل لطفي

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