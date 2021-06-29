ارتفاع ضحايا مبنى ميامي بفلوريدا إلى 11

قالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي، بولاية فلويدرا الأمريكية، إن حصيلة انهيار مبنى يتكون من 12 طابقا في سيرفسايد قرب ميامي ارتفع إلى 11 ضحية فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب هذه الكارثة التي تسببت أيضا في فقدان 150 شخصا من بين من كانوا فيه، بينهم العشرات من أصول لاتينية.

وذكرت في مؤتمر صحفي لها اليوم، بأن عمليات البحث متواصلة دون توقف ويشارك فيها مسعفون من المكسيك وإسرائيل وتستخدم فيها وسائل بحث تكنولوجية متطورة.

وأوضح مصدر في وحدة الإنقاذ بأن انهيار المبنى لم يتم بشكل عمودي بل حدث في كل الاتجاهات.

وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في سيرفسايد قرب ميامي بيتش قد انهار فجر الخميس بينما كان السكان نائمين في الداخل.

وقالت دانييلا ليفن كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد خلال مؤتمر صحفي خلال الساعات الأخيرة عثر المسعفون على ضحية آخر، عدد القتلى المؤكد هو 11".

وذكر البيت الأبيض، في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني الجمعة الماضية، أن جو بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد أمس الخميس.

وأوضح البيان أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.

وأضاف أن تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي.

من جانبه قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن التحقيق قد بدأ للتو فيما يمكن أن يكون أسوأ انهيار عرض لمبنى فى التاريخ الأمريكى، إلا أن الخبراء الذين فحصوا لقطات فيديو للكارثة التى وقعت فى ولاية فلوريدا يركزون على بقعة فى الجزء الأسفل من مجمع العمارات، الذى كان البرج المنهار جزء منه، ربما فى أو تحت مرآب وقف السيارات، حيث يمكن أن يكون الفشل الأولى هو الذى أدى إلى حدوث انهيار هيكلى.