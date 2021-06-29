تنسيق الجامعات الخاصة.. طب 95% و«أسنان» 90% وهندسة 80%

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تطبيق نفس قواعد العام الماضى فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021-2022.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء بجامعة 6 أكتوبر.

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة لكليات الطب والأسنان والهندسة

وبذلك يكون الحد الأدنى للتقدم كما جاء في تنسيق العام الماضي بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث إن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على ربط قبول طلاب جدد بكليات الطب البشرى الحالية بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من العام الدراسي 2022-2023 بانتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات المستشفى الجامعى.

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ووافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بجامعة دراية.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الخاصة والأهلية، والموافقة أيضا على تشكيل لجنة للإشراف على أعمال التنسيق بالجامعات الأهلية الأربع وهى: (الملك سلمان الدولية الأهلية، العلمين الدولية الأهلية، الجلالة الأهلية، المنصورة الجديدة الأهلية).

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اليوم الثلاثاء، بجامعة 6 أكتوبر.

وأحيط المجلس علماً بالمذكرة المقدمة من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية حول قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار تعليمات للأكاديميات والجامعات الخاصة لمتابعة نتائج المسابقات الدولية والتميز العلمي للطلاب والباحثين لانتقاء الطلاب المتميزين منهم؛ لتنمية قدراتهم، مع التأكيد على دور الجامعات الخاصة والأكاديميات في رعاية ودعم هؤلاء الطلاب