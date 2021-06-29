اليابان تتبرع بمزيد من اللقاحات المضاد لكورونا إلى جنوب شرق آسيا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستتبرع بنحو مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا لكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن تتبرع اليابان بدفعات من اللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا البريطانية إلى ماليزيا وإندونيسيا بعد غد الخميس، بينما ستتلقى الفلبين وتايلاند جرعاتهما في 8 يوليو و9 يوليو على التوالي.

وترفع هذه الخطوة العدد الإجمالي للدول والمناطق التي تبرعت لها اليابان بلقاحات مضادة لكورونا إلى ستة، من بينهم تايوان وفيتنام، واللتان تم تزويدهما على التوالي بشحنات في وقت سابق في يونيو.

وبشكل منفصل، ستوفر اليابان اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل ما مجموعه حوالي 11 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لدول في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة كوفاكس المدعومة من الأمم المتحدة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و930 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.