الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلب إحاطة برلماني بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول

النائب عبدالمنعم
النائب عبدالمنعم إمام

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.

وأكد رئيس حزب العدل أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة وسيزيد من نسبة البطالة، لإعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع  مصر على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب وسيتأثر مئات الألاف من العاملين من الشباب سلباً بهذا القرار وسينضمون لطابور البطالة الطويل.

وتابع إمام، أن هذا القرار ضار جداً بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة الغالية السعر جداً والغير متواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات،
كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء فلا يوجد آي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.

وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرار ضار جداً ويؤثر سلبا على سوق العمل ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.

 

طلب الإحاطة
طلب الإحاطة
العدل حزب وزيرة التجارة والصناعة طلب إحاطة الطبقة الوسطى التجارة والصناعة عقار العطارين الخطة والموازنة

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