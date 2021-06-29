6317 مخالفة.. جهود الحملات المرورية على الطرق السريعة (إنفوجراف)

أعدت وزارة الداخلية “إنفوجراف” خاص بنتائج جهود الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ونجاح الحملات المرورية في تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 6317 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2427 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 156 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 مخالفات الدراجات النارية، 41 مخالفة موقف عشوائى، 43 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي سياق منفصل ظهرت كثافات متحركة منذ قليل اليوم الثلاثاء، بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

وبالانتقال إلى الحالة المرورية أعلى محور 26 يوليو، سجلت الحركة المروريى زحاما للقادم من الطريق الصحراوي حتى أعلى منطقة المنصورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.