محافظ الإسكندرية: بئر مسعود أول محطة لمشروع الهوية بمدينة التراث والثقافة (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع الهوية البصرية، والذي يتم على أرض الإسكندرية، هو توحيد لكل شيء في الإسكندرية، بما يتوافق مع هويتها، وهو ما تم تحديده من الجامعة الألمانية وفق قواعد محددة، جمعت في كتاب واحد للهوية الفكرية، و تم إهدائه من الجامعة الألمانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه لابد أن تكون لمصر هوية بصرية خاصة بها في كل المحافظات.

جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بنطاق حي المنتزه أول، بتكلفة 25 مليون جنية ومدة تنفيذ 6 أشهر، بحضور محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.



وأضاف المحافظ ، أنه يتم اليوم، تدشين وبدء أول عمل يظهر ما هى الهوية البصرية، والتي استغرقت عام وعدة شهور، وتم اختيار أول محطة، بمكان يرتبط به أهالي الإسكندرية، و يزدحم بأهالينا ليتم تطويره وهو «بئر مسعود»، والذي يتم في خلال مدة زمنية 6 أشهر.

تفاصيل المشروع

وأوضح أن المشروع يضم العديد التفاصيل، بدءً بخط خاص بالإسكندرية، إلى تطوير جميع الواجهات والإعلانات، واللافتات بجميع المناطق والأماكن، ووسائل المواصلات، بما يتناسب مع هوية بصرية خاصة بالإسكندرية عاصمة التاريخ والتراث والفن والثقافة.

وقال « الشريف» نعد أهالي الإسكندرية، ان الصيف القادم، سيكون لدينا موقعا جاهزا لاستمتاع أهالي الإسكندرية وزائريها، لنبدأ في تطوير اماكن أخرى، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تستحق بذل جهود جبارة لنرتقي بها وتعود إلى سابق عهدها، بجهود أهلها ومحبيها، وكل من بذل جهدا لبدء هذا المشروع.