الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«جوجل» تتيح مزايا جديدة في تطبيق الرسائل الخاص بها

جوجل
جوجل

أعلنت شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تحديث تطبيق الرسائل الخاص بها على نظام تشغيل أندرويد في الهند. 
وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن التحديث يتضمن عددا من المزايا منها السماح بحذف كلمات المرور التي تستخدم لمرة واحدة (OTPs) تلقائيًا ، لمنعها من ملء صندوق الوارد الخاص بالمستخدمين.
وأشارت جوجل إلى أن التطبيق سيكون قادرًا على فرز الرسائل إلى فئات، وإبقاء الرسائل الشخصية بعيدة عن الإشعارات المتعلقة بالمعاملات المصرفية والعروض الخاصة من الشركات. 
ولم تفصح جوجل عن موعد طرح التحديث الجديد عالميا. 
وقالت جوجل إنها تستخدم نموذجا آليا لفرز الرسائل إلى فئات مثل الرسائل الشخصية وOTPs والعروض، والتي تبدو مشابهة جدًا لما تقدمه بالفعل لرسائل البريد الإلكتروني في جي ميل. 

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وائل لطفي

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