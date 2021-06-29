وزير العدل: الانتهاء من تطوير مقار الشهر العقاري مارس 2022

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مقار الشهر العقاري كانت غير آدمية، ووضعنا خطة لتطويرها ورفع كفاءتها بدأ 1 يوليو الماضي وانتهت في مارس 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تشهد رد وزير العدل على طلبات إحاطة موجهة من النواب له بشأن مشاكل الشهر العقارى.

وتابع وزير العدل: "رفعنا كفاءة 89 مقرا للشهر العقارى والباقى سيتم الانتهاء منه فى مارس 2022، والجهود التى تمت خلال سنة ونصف سواء باضافة مقار جديدة أو تحسين الخدمة ورفع كفاءة المقار أدت الى خفض الازدحام والشكوى".

وقال وزير العدل: "الشكوى من الشهر العقاري كانت يومية على الأجندة، لكن حاليا فى شكوى ولكن ليست كل يوم"، متابعا: "نأمل بعد انتهاء تطوير مكاتب الشهر العقاري أن نذكر مشاكل الشهر العقارى على سبيل الاستثناء وليس الحصر".

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء.

ويناقش المجلس خلال الجلسة العامة عدد من طلبات الإحاطة فيما يخص وزارة العدل.

وتناقش الجلسة العامة 17 طلب إحاطة مقدمة من العديد من النواب بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع أنحاء الجمهورية ونقص الموظفين والعاملين بها مما يؤثر على حسن سير العمل يأتي ذلك رغم الإعلان المستمر والدائم عن التعيين بها.

كما تناقش الجلسة العامة أيضاً 5 طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب بشأن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ المشروعات لبناء المحاكم.

وتناقش الجلسة العامة أيضا طلبي إحاطة بشأن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.