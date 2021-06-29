اليابان تمنع شعلة «طوكيو 2021» من المرور فى الطرق العامة

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، منع شعلة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2021"، من المرور فى الطرق العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت حكومة العاصمة طوكيو- وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن شعلة الألعاب الأولمبية لن تمر عبر الطرقات العامة في العاصمة باستثناء المناطق الصغيرة، فى الفترة من 9 إلى 16 يوليو المقبل، وذلك لمنع انتشار "كوفيد-19" بين المواطنين.

وأوضحت السلطات المحلية في اليابان، أنه كان من المقرر أن تمر شعلة الألعاب الأولمبية عبر 46 مقاطعة يابانية، في الوقت الذي تنتهي حالة الطوارئ فى البلاد فى 11 يوليو المقبل.

وكانت السلطات اليابانية قد قررت تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة طوكيو منذ العام الماضي 2020؛ بسبب جائحة كورونا، على أن تقام هذا الصيف بداية من 23 يوليو، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبلين.

وكانت صحيفة يابانية، ذكرت إن اليابان تخطط لطلب فحوص يومية لفيروس كورونا لمدة سبعة أيام قبل التوجه إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية من رياضيي الهند وخمس دول أخرى كانوا الأكثر تضررا من سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وفي الوقت الحالي يجب على كل الرياضيين الأجانب الخضوع لفحوص فيروس كورونا مرتين لمدة أربعة أيام قبل التوجه لأولمبياد طوكيو، الذي ينطلق في 23 يوليو تموز بعد أن تأجل عاما واحدا بسبب الجائحة.

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون بدون تحديد مصدر أن الحكومة اليابانية تهدف إلى دخول القاعدة الجديدة، التي تطبق على رياضيي الهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وأفغانستان، حيز

التنفيذ اعتبارا من أول يوليو.

وقالت وزيرة الأولمبياد تامايو ماروكاوا يوم الجمعة إن عضو الفريق الأولمبي الأوغندي الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا لدى وصوله إلى اليابان مصاب بسلالة دلتا، مما يزيد من المخاوف من أن الألعاب الأولمبية ربما تؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.