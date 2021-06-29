مقتل 3 يمنيين وإصابة 10 في قصف للحوثيين بمدينة مأرب

قتل ثلاثة مدنيين في اليمن، وأصيب 10 آخرون، في قصف شنه الحوثيون اليوم الثلاثاء على مدينة مأرب بشمال شرق البلاد.

وقال المجلس المحلي للمدينة، في بيان صحفي اليوم:" أطلقت مليشيا الحوثيصاروخين باليستيين استهدفا حيين سكنيين وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق على القصف حتى الآن.

وسبق للحوثيين أن شنوا هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع متفرقة في مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، خلفت ضحايا مدنيين.

وتشهد مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز، اشتباكات عنيفة، متقطعة، بين الجانبين منذ شباط/فبراير الماضي، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن تسببها بنزوح آلاف المدنيين من مناطق الاشتباكات.

وكان أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أنه على المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن بوضوح واتخاذ مواقف حازمة، مشيرًا إلى استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، واستعراض الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة اليمنية ووضع خزان صافر النفطي.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية، وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه الميليشيات تجاه السلام، موضحًا التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى إلى تنفيذها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد الحرص على إنجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسئولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.