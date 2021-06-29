الثلاثاء 29 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«كنت بنام حاضن جزمة الكرة».. أبرز تصريحات تريزيجية على قناة الأهلي

محمود ترزيجية
محمود ترزيجية

تصدر محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، تريند جوجل، بعد ما حل ضيفا على قناة النادي الأهلي، حيث كشف العديد من الأسرار حول بدايته مع القلعة الحمراء ورحلة احترافه في أوروبا.

أول مباراة رسمية له مع الأهلي

 أوضح تريزيجيه: "قرر حسام البدري في 2012 استدعائي لقائمة مباراة الزمالك؛ لتعثر عودة سعد سمير وشهاب أحمد من لندن مع المنتخب الأوليمبي، كنت على يقين أنني سأكون خارج القائمة، ولكن البدري استبعد أحمد صديق وقرر الدفع بي، وفي أول تغييراته لعبت بدلًا من محمد أبوتريكة الذي سجل هدف الفوز".

وحكي تريزيجيه عن معاناته مع كرة القدم في صغره قائلا: “كنت أنام في مسجد النادي قبل التدريب بساعتين حتى استريح من مواصلات كفر الشيخ للقاهرة، وكنت أنام في المواصلات حاضن جزمة الكرة، وعمرى كان 10 سنوات فقط”.

واستطرد: "بدأت في الفريق الأول للأهلي في عمر 16 عاما، ومانويل جوزيه أول من صعدني من الناشئين للفريق الأول، لكن على ماهر هو صاحب الفضل علي في مسيرتي الكروية".

حياته العائلية

أوضح أنه متزوج من مهندسة لديها طموحات علمية كبيرة وتسبقه في النجاح على الصعيد المهني.

وقال  أنه لم يتلق عرضا من ليفربول الإنجليزي رغم رغبته اللعب مع صلاح، قائلا: "رفضت إنتر ميلان أيام قاسم باشا لأنهم طلبوا اللعب موسم مع بارما؛ بسبب اكتمال الأجانب في القائمة، فقررت الاستمرار في تركيا؛ لأن هدفي الأساسي الدوري الإنجليزي".

وأضاف تريزيجيه: "فايلر كان ظالمني جدا في أندرلخت، وكان بيتكلم انجليزي وفرنساوي وانا ماكنتش اعرف اللغتين، وكان بيتريق عليا ويخالي زمايلي يضحكوا، فقررت امشي واروح موسكرون؛ لأني مش جي من فريق صغير".

وأكد تريزيجيه، أنه "يحلم بالعودة إلى الأهلي عقب انتهاء رحلته في أوروبا، لكن بشرط أن يكون قادرا على تحقيق الدوري الإنجليزي، وألا تكون عودته مجرد تكريم فقط".

 

 

 

 

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