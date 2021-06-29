الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الصحة المصرية.. موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وزارة الصحة
وزارة الصحة

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية.

رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

لذلك قامت الدستور برصد كافة الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل عبر موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، بعدما نشرت وزارة الصحة المصرية الرابط الخاص بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني الذي خصصته لذلك وهو www.egcovac.mohp.gov.eg 

خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر

الخطوة الأولى : يقوم المواطن بالدخول على رابط وزارة الصحة المصرية الذي تم إعلانه سابقا.

الخطوة الثانية: يختار المواطن الفئة المراد التسجيل بها سواء من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو فئات عمرية أخرى.

الخطوة الثالثة: يقوم المواطن بتسجيل بيانات الرقم القومي المكون من 14 رقم ثم إرفاق صورة من البطاقة باتباع الخطوات على السيستم. 

الخطوة الرابعة: يقوم المواطن بالاحابة عن بعض الأسئلة المذكورة على الموقع وهي عبارة عن السن وتاريخ الميلاد.

الخطوة الخامسة : يقوم المواطن باختيار المنطقة والوحدة الصحية التي يريد أن يحصل فيها على جرعات اللقاح ويتم توزيع له نسبة الإقبال على تلك الوحدات.

الخطوة السادسة : يقوم المواطن بتسجيل رقم تليفون يستلم عليه الرقم التعريفي الخاص بطلبة للحصول على اللقاح الذي سيستطيع من خلالة متابعة الطلب الخاص به.

كيفية متابعة تسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر

بعد التسجيل عبر موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر يتم إرسال رسالة على التليفون الذي قام المواطن بتسجيلة.

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 لمتابعة حالة الطلب ويستطيع من خلاله متابعته عن طريق نفس الرابط عن طريق الخطوات الأتية ..

الخطوة الأولى : يقوم المواطن بالدخول على الرابط المخصص التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية egcovac.mohp.gov.eg

الخطوة الثانية: سوف تظهر له صفحة بها التسجيل للحصول على اللقاح أو متابعة طلب التسجيل للحصول على اللقاح سوف يختار متابعة الطلب 

الخطوة الثالثة: سوف يدخل الرقم الطلب الخاص به الذي تم ارساله له عبر التليفون المسجل له .

الخطوة الرابعة : يتم توضيح سبب تأخير الطلب الخاص به.

وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة الصحة والسكان لقاح كورونا موقع وزارة الصحة تسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

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وائل لطفي

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