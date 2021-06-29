الثلاثاء 29 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران: ندرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية

ايران والوكالة الدولية
ايران والوكالة الدولية

أعلنت ايران، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انقضت مهلته قبل أيام. 

جاء ذلك بعدما أعلنت سابقا أنها لن تسلم صور كاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر انتهاء الاتفاق التقني بينهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي: "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد هذا الاتفاق وكل الخيارات الأخرى".

أتى ذلك بعد أن أكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الحالي، أن "إيران لم ترد" على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.

يذكر أن مسألة التفتيش هذه كانت شغلت حيزا واسعا في النقاشات المتبادلة بين الوكالة وطهران على مدى الأشهر الماضية.

فقد بدأت القصة منذ فبراير الماضي، حين عمدت طهران بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المتشددون، إلى تقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.

وربط حينها القانون المذكور بين هذا الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

لكن الوكالة الدولية عادت وأبرمت اتفاقا "تقنيا" مؤقتا مع السلطات الإيرانية، يتيح استمرارا محدودا لخطوات المراقبة.

وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، وإلا ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع العقوبات.

وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر (انتهى في مايو الماضي)، إلا أنه عاد ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الجاري، إفساحا للمجال أمام المفاوضات الجارية في فيينا كما أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

تدرس إمكانية تمديد الاتفاق التقني الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقضت مهلته

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر القوية

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

ماذا قال حسن راتب في اتهامه بـ«تمويل التنقيب عن الآثار»؟

«أبويا مؤذى ومفترى».. أول ظهور لـ حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب (فيديو)

وفاة رجل الأعمال أنسى ساويرس

تفاصيل مصرع مجرم خطير عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالإمارات.. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في الخليج

مستشار الرئيس الفلسطيني: الجرائم الإسرائيلية في سلوان نكبة جديدة

أول تعليق من وزير الخارجية الإسرائيلي عقب وصوله أبوظبي