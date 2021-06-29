الثلاثاء 29 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس اللبناني: التعبير عن الرأي لا يجوز أن يتحول إلى فوضى وأعمال شغب

ميشال عون
ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني العماد، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن "التعبير عن الرأي مؤمّن للجميع، ولكن لا يجوز أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شغب"، داعيًا الجهات الأمنية إلى عدم التهاون، حفاظاً على سلامة المواطنين والاستقرار العام.


وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، حسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر موقع "تويتر"، إن "الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني، خصوصًا مع حلول فصل الصيف حيث يُتوّقع أن يكون الموسم السياحي واعدًا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج".
وأشار إلى أن "ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، سيّما أنّ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفّف الأزمة".


ولفت إلى أن "إقفال الطرقات أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تُضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة".
وشدد عون على ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيّما عند إجراء فحوص pcr.
ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ، في مستهل الاجتماع  إن "هناك فرقًا بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم".
وأضاف أن "قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس، الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليس تعبيراً عن حالة اعتراض".
وتابع دياب : "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية".
وعقد المجلس الأعلى للدفاع اليوم اجتماعًا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية، لبحث الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة في البلاد.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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