افتتاح وحدات طبية جديدة بجامعة المنصورة بتكلفة 21 مليون جنيه (فيديو)

افتتح الدكتورأشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، وحدات طبية جديدة بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية تزامنا مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو بتكلف 21 مليون جنيه، بحضور الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلي الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذى لمستشفيات والمراكز الطبية.

وجرى افتتاح تطوير مبنى الطوارئ والتدريب بمركز طب وجراحة العيون تمت عمليات التطوير بتكلفة اجمالية 2.5 مليون جنيه.

المبنى خمسة طوابق على مساحة المبنى 600 متر مربع، ويضم الطابق الأرضي عيادات طوارئ، استقبال طوارئ، الطابق الأول عمليات طوارئ، مدرج تعليمي بسعة 75 طالبا، الطابق الثاني قسم رجال بسعة 15 سريرا، مدرج تعليمى بسعة 75 طالبا، الطابق الثالث قسم حريم بسعة 15 سرير، مدرج تعليمي بسعة 75 طالبا، الطابق الرابع معمل تدريب ومحاكاة وقسم رجالي وحريمي لحالات التهابات العيون بسعة 20 سريرا.

منطقة الاستقبال الجديدة للحوادث وتضم سعة 40 مريضا، تضم عيادتين مجهزتين بوحدات متكاملة للعين ونظام إلكتروني لاستقبال وتسجيل الحالات، تطوير قاعتين للتدريب بأحدث الأجهزة بسعة 75 متدرب للقاعة الواحدة، تجهيز معمل محاكاة لتدريب الأطباء.

كما تم استلام الدور الثانى وإستكمال افتتاح الأشعة بالمراكز الطبية الثلاثة الجديدة (مركز جراحة المخ والأعصاب، مركز جراحة العظام، مركز جراحة النسا والتوليد).

وجرى افتتاح الدور الثانى على مساحة 5500 متر مربع و يشمل على قسم الأشعة، المعامل، الصيدليات، وتم افتتاح وحدة الموجات الصوتية وتضم أربعة أجهزه تقدم الفحوصات الخاصة بالدوبلر الملون بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

كما تم افتتاح منظومة الباكس وتوصيل 12 وحدة لتشخيص جميع أنواع الأشعة وكتابه التقارير بها وحفظ ذلك على المنظومة وطباعة الأشعة والتقارير لفحص المريض على اسطوانة مدمجة، موائمة للتحول الرقمي، كما تم افتتاح غرف التشخيص الخاصه بأعضاء هيئة التدريس والمكاتب الإدارية الخاصة بهم.