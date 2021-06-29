الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا من قبل أولياء أمور الأطفال حديثي الولادة.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد تطعيمات الأطفال ومواعيد استقبال مكاتب الصحة الأطفال للتطعيم وعدد مكاتب الصحة التي تستقبل الأطفال على مستوى الجمهورية.

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021

توفر وزارة الصحة والسكان المصرية جرعات تطعيم الأطفال من خلال مكاتب الصحة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ويتم جدولة التطعيمات الإجبارية خلف شهادة الميلاد الورقية التي تختص بإثبات قيد الطفل في السجلات، وذلك لينتبه إليها الأمهات وتحافظ عليها وهي كالأتي:-

أول جرعات التطعيم 

من عمر 24 ساعة حيث تمنح الجسم مناعة أكثر من 70% من الإصابة من فيروس الالتهاب الرئوي والكبد الوبائي B.

الجرعة الثانية

 في سن شهرين ضد شلل الأطفال.

الجرعتين الثالثة والرابعة

 في عمر 4 شهور و6 شهور من نفس التطعيم الأول. 

الجرعة الخامسة

 في عمر 9 أشهر وتكون منشطة ضد شلل الأطفال.

الجرعة السادسة 

في عمر السنة وتكون تطعيم ضد الحصبة والتهاب النكاف والحصبة الألمانية.

الجرعة الأخيرة 

في عمر سنة ونصف ويكون ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس.

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مواعيد استقبال مكاتب الصحة للجمهور 

تستقبل جميع مكاتب الصحة  بكافة المحافظات الجمهور في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا فيما عدا الإجازة الأسبوعية يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية للدولة التي يحصل عليها الفريق الطبي بصفتهم موظفين في الجهاز الإداري للدولة حيث يتم تخصيص أيام الأسبوع لكل تطعيم على حد وذلك لتنظيم حصول الأطفال على التطعيم دون وجود تزاحم بين المتواجدين داخل المكاتب الصحة خاصة في ظل كورونا المستجد كوفيد 19.

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عدد مكاتب الصحة في مصر 

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2021 وعدد مكاتبها في مصر من أكثر ما يبحث عنه أولياء أمور الأطفال حديثي الولادة حاليا حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة في مصر قرابة 5314 مكتب منتشر بجميع القرى والنجوع  تقدم وزارة الصحة من خلالهم كافة الخدمات الصحية للمواطنين على رأسهم تعطيم الأطفال.

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وائل لطفي

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