وزيرة التضامن تعلن مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان

تعقد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الثلاثاء 29 يونيو، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2021، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات فى مسلسلات رمضان 2021.

وسيحضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكبار الكتاب ومنتجى الأعمال الدارمية والفنانين.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد كرمت أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح".

وأكدت القباج أن تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان ظهر في زيادة طلبات العلاج الواردة، مما يضع أمام الوزارة مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات إلى 27 مركزا علاجيا في 17 محافظة، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025 - والتي وافق رئيس الجمهورية "مبدئياً" على رعايتها رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان “الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية”.

وأضافت أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة 126 سريرا و3 عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن فى محافظة الشرقية نهاية العام الجارى، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة 220 سريرا و4 عيادات خارجية مع بداية العام المقبل.