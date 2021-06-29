الثلاثاء 29 يونيو 2021
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محافظات

محافظ بني سويف: نستلهم روح الولاء والانتماء من ثورة 30 يونيو

محافظ بنى محمد هاني
محافظ بنى محمد هاني غنيم

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، شعب مصر عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونية المجيدة ، راجياً المولى عز وجل أن يديم علي وطننا الغالي الأمن والأمان والاستقرار ، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

وقال محافظ بني سويف : نستلهم من ذكرى الثورة روح الولاء والانتماء لوطننا ، والإصرار والعزيمة على مواصلة الكفاح والعمل بإخلاص للدفع بجهود الدولة المصرية في سبيل تنمية شاملة منشودة ، بدأنا جميعاً نجني ثمارها في مختلف القطاعات ومناحي حياتنا ، فضلا عن استعادة مصر مكانتها الفاعلة إقليميا ودوليا في ظل قيادة واعية وحكيمة وشعب يعشق تراب وطنه.

وأشار المحافظ إلى أهمية استثمار ذكرى هذه المناسبة العظيمة في تجديد العهد، بالوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وجيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة ومؤسسات دولتنا الوطنية ، لمواصلة التنمية ، ومواجهة كل من تسول له نفسه عرقلة تلك الجهود أو العبث بأمن واستقرار الوطن والنيل من مقدراته.

وأهاب محافظ بني سويف بشباب مصر بأن يواصلوا العطاء والبناء ، وأن يكونوا دائماً ساعداً قوياً لصالح وطنهم ، لاسيما وأن الفترة التي تلت الثورة ، خاصة بعد تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، والشباب في مقدمة الأهداف التنموية ومحور كل الجهود ، حتى أضحوا شركاء فاعلين في بناء الوطن  وتحريك قاطرة التنمية وصولا للجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعاً.

وشهدت محافظة بنى سويف خلال الـ 7 سنوات الماضية " منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حظيت  بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تجاوزت الـ 100  مليار جنيه .

وشملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة،والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية،ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده،وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية والذي نتج عنها  نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا للأكثر جذبا للاستثمارات وأضفت تحسينا ملموسا على مستوى وجودة  معيشة المواطنين.

بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ بني سويف ثورة 30 يونيو الدكتور محمد هاني غنيم

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