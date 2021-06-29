رئيس مركز الداخلة يزور مزرعة الخير بموط للاطمئنان على زراعات النخيل

تفقد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مشروع مزرعة "جنة الخير" بمنطقة مقابرموط، بمرافقة الدكتور أحمد حنفي، باحث في علوم الاقتصاد وصاحب فكرة المشروع، وعبد الناصر كيلانى عضو مجلس أمناء المزرعة والقائم بأعمال المتابعة والزراعة .

- فكرة المشروع

و أبدى رئيس مركز ومدينة الداخلة، إعجابه الشديد بالفكرة والتي لاقت استحسان الجميع، حيث تهدف لزراعة "النخيل" صدقة جارية على روح كل متوفى باستغلال اقتصادي لمياه غسيل محطة مياه الشرب المجاورة لأرض المقابر، والتي ساهم فى تنفيذها أهالي الخير بمركز الداخلة وتحت رعاية رئاسة المركز، مشيدا بتقديم كافة سبل الدعم لفريق عمل المزرعة.

- وقف خيري مستديم

من جهته قال الدكتور احمد حنفي ، الباحث الاقتصادي في علوم الصحراء وصاحب فكرة المشروع، أن المزرعة تعتبر وقف خيرى مستديم للصرف على مقابر الداخلة عوضا عن التبرعات بجلود الأضاحي التي قل الطلب عليها ، وكذلك استغلال المساحات المجاورة للمقابر فى زراعة نخيل البلح، وعمل مشتل لتثقيل النخيل سنويا وبيعة كشتلات مضمونه لتدر مورد إضافيا للصرف على مقابر الداخلة.

فيما قال عبد الناصر كيلاني، أن المزرعة تم العمل عليها بمعاونة أهل الخير بالمعدات الثقيلة واللوادر والحفارات والمجهود والزراعة وتركيب الشبكات كلها تبرعات خالصة مخلصة من الأهالي، ولا يتلقى مجلس أمناء المزرعة أي تبرعات مادية على الاطلاق ولكن كلها مساهمات عينية، مؤكدا انه جارى العمل في المرحلة الثانية للتوسعات.

وكانت مجموعة مجموعة من الشباب المتطوع بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد قد دشنت مبادرة "مزرعة الخير" بمنطقة خلف مقابر مدينة موط.

وتهدف هذه المبادرة لغرس فسائل نخيل لكل متوفي من الأهل والأقارب لتكون صدقة جارية دائمة عنه وعن المتوفي، وفي نفس الوقت يتم بيع المحصول وصرفه على بناء المقابر وشراء الحجارة والطوب والمشاتل المطلوبة وغيرها من الاحتياجات، بحيث يتم تعيبن لجنة تطوعية مسؤولة عن ذلك.