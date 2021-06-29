خريطة «الوطنية للإعلام» للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، خريطة برامجية متميزة للاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو، عبر إذاعاتها و قنواتها المختلفة.

التليفزيون

قطاع التليفزيون يحتفل بذكرى ٣٠ يونيو بخريطة برامجية متميزة، حيث سيتم تطويع عدد من البرامج للاحتفال بتلك المناسبة ، ففي القناة الفضائية المصرية يناقش برنامج "الجيش الأبيض" المبادرات الصحية للمواطن والمرأة المصرية والتطور الصحي خلال 7 أعوام - برنامج مباشر من مصر يتحدث عن النهضة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة من طرق وكباري ومدن جديدة والبداية الجمهورية الثانية.

أما القناة الثانية، فتطوع برامجها "بنصبح عليك - مصر جميلة - زينة - وطعم البيوت - على أرض مصر - أغاني إنجازات"، لتناول الاحتفال بـ 30 يونيو وعن أهم الأحداث في هذه الفترة كما يلقي الضوء على أهم الإنجازات خلال 7 سنوات الماضية وما تم تحقيقه من تنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعودة دور مصر الفعال على المستوى الإقليمي والدولي.

الإذاعة تحتفل الإذاعة المصرية هذا العام بذكرى ثورة يونيو بخريطة برامجية متميزة عبر شبكاتها المختلفة، حيث تقدم شبكة البرنامج العام على مدار اليوم مجموعة من الفترات الحوارية المفتوحة تحت عنوان 30 يونيه ثورة للبقاء والبناء و تدور حول منجزات ثورة 30 يونيو، وقراءة عامة من واقع كلمة‏ الرئيس السيسي بذكري هذه المناسبة، كما تستقبل الشبكة مداخلات هاتفية من فنانين وكتاب ومحللين سياسيين ومفكرين على مدار اليوم.

ويتم تطويع فقرات الظهيرة والمساء والسهرة والبرامج المتنوعة على مدار اليوم، والتي تدور حول بناء الأوطان و أثر ذلك على المجتمع والانتماء ودوره في تنمية الأوطان، وما تم من إنجازات كبيرة على أرض الواقع خلال السبع سنوات الماضية.

وعلى إذاعة الكبار يبث عدد من الفقرات المفتوحة وتناقش كون ثورة 30 يونيه عبور جديد وإنجاز لكل المصريين وإضافة جديدة في تاريخ مصر بعنوان "العبور إلى المستقبل"، كما تذاع فقرة "كلمة شعب" وتتناول الدور المحوري الذي يلعبه الشعب المصري في تأييد القيادة السياسية ودعمها لها.

وتحتفل‏ شبكة الشرق الأوسط بذكرى ثورة ٣٠ يونيو من خلال تقديم فقرات مفتوحة تتناول لقاءات متنوعة مع خبراء عسكريين و محللين سياسيين حول أهم معارك الحرب على الإرهاب وأهم الأحداث الخاصة بجرائم الإخوان.

كما تذاع لقاءات مع زوجات و أسر الشهداء من أبطال الجيش والشرطة، الذين بذلوا دمائهم الذكية دفاعا عن الوطن والمواطنين، ويذاع لقاءات حول أبرز الإنجازات في العديد من المجالات منها: السياسة الخارجية وعودة دور مصر الفعال على المستوى الإقليمي والدولي، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمار و مجالات الصحة والتعليم و القضاء على العشوائيات و التعامل مع جائحة كورونا والمشروعات القومية المختلفة ، ومن أبرز هذه الفقرات: حتى لا ننسى - أنا ابن مصر - احنا مش بتوع حداد - في حب مصر - مصر الريادة.

وجاءت خطة شبكة ‏صوت العرب للاحتفال بالمناسبة عبر تقديم أغنيات وطنية طوال اليوم وتقدم حوارات مفتوحة حول 30 يونيو، وماذا تمثل لمصر والعرب ومظاهر التطوير والتنمية في مختلف المجالات بعد 30 يونيو، وإيجابيات الثورة وملامح مصر الجديدة والتطوير في كل المجالات من سياحة وأثار وطرق و مدن جديدة والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وتناقش العلاقات مع الدول العربية و دور مصر في القضايا العربية، ومن أبرز البرامج المطوعة المذاعة خلال اليوم والتي تقدم حلقات خاصة عن ثورة ٣٠ يونيو، صباح الخير يا عرب ، يومك سعيد، حدث في مثل هذا اليوم، صورة، أغاني وعجباني، بالعربي.

وتأتي احتفالية شبكة ‏القرآن الكريم بذكري ثورة ٣٠ يونيه بتطويع عدد من برامجها للاحتفال بالمناسبة منها: الأسرة والمجتمع- كتابات إسلامية - حديث الصباح، كما تطوع فقراتها المفتوحة والحديث عن حب الأوطان في الدين وفقرة بعنوان "الإسلام والحياة".

وتقدم احتفال لمدة ساعة على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو لإحياء مناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بذكري ثورة ٣٠ يونيو من خلال تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المجيدة و ذلك بعرض الأغاني الوطنية والأفلام التسجيلية التى تعرف المشاهدين بإنجازات ثورة ٣٠يونيو في عيدها الثامن ، وتسلط الضوء على ما تحقق من تنمية وبناء فى مختلف المجالات ، بالإضافة للتقارير الإخبارية الخاصة بذكري ٣٠ يونيو ، وهذا استعراض لبعض تلك البرامج والفترات المفتوحة لهذا اليوم:

قناة القاهرة

برنامج صباح القاهرة حيث يبث حلقة خاصة عن إنجازات ٣٠ يونيو في مجالات الصحة والتموين والزراعة، فترة مفتوحة تدور حول ما تم إنجازه في السبع سنوات الماضية للشباب والمرأة والاقتصاد، برنامج بالريشة والقلم يتحدث عن ما تم إنجازه في مجال المتاحف و الحدث التاريخي نقل المومياوات الملكية، برنامج من قلب القاهرة في حلقة خاصة عن الإنجازات السياسة على المستوي الدولي، واستعاده مصر لدورها الفعال، برنامج رياضة في رياضة وتطوع الحلقة للحديث عن الإنجازات الرياضية خلال الـ ٧ سنوات الماضية.

قناة الدلتا

برنامج صباح الدلتا حلقة خاصة عن ٣٠ يونيو و ٧ سنوات من الانجازات، برنامج خير الكلام، برنامج ارض الخير حلقة مطوعة عن المشروعات القومية المقامة في منطقة الدلتا منذ ٣٠ يونيو وخلال ال ٧سنوات،برنامج النص الحلو حلقة أحتفالية بذكري ٣٠ يونيو ،برنامج دلتا مصر، برنامج من بلدي، برنامج بانوراما الدلتا.

قناة الإسكندرية:

برنامج صباح اسكندرية في حلقة خاصة مطوعة عن ما تم إنجازه خلال ٧سنوات من مشروعات تنموية بالأقاليم، برنامج مصر وتقدم حلقة عن مشروعات التنمية بمدينة مطروح، برنامج بكرة احلي عن إنجازات المرأة وما تم تحقيقه خلال ٧ سنوات، بالإضافة الى لقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة، فترة مفتوحة بعنوان ٣٠ يونيو - إرادة شعب، برنامج عيشها أحلي عن الإنجازات التي حدثت وتخدم الشباب خلال ال ٧سنوات، برنامج حكايات وبنعشها ويستعرض الخدمات التي قدمت في مجال التضامن الاجتماعي خلال الـ ٧سنوات الماضية، برنامج بين الملاعب حلقة مطوعة عن إنجازات ٧ سنوات رياضة.

قناة القنال

برنامج يوم جديد حلقة خاصة للاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو، برنامج أمة واحدة، برنامج مزيدا من التفاصيل في حلقة خاصة تستعرض ما تم إنجازه منذ قيام ثورة ٣٠ يونيو وحتى الآن، برنامج القناة اليوم حلقة مطوعة عن ذكري ٣٠ يونيو، برنامج فكرني شكرا حلقة خاصة تستعرض ما تم إنجازه في ٧ سنوات.

قناة طيبة

برنامج صباح طيبة في حلقة خاصة مباشرة للاحتفال بذكري ٣٠ يونيو ،برنامج شارع الجنوب حلقة مطوعة عن ٣٠ يونيو وتستعرض المشروعات التنموية التى أقيمت في الإقليم.

قناة الصعيد

برنامج صباح الصعيد في حلقة خاصة عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد ، برنامج ست الستات حلقة مطوعة للاحتفال بذكري ٣٠ يونيو ولقاءات مع أمهات الشهداء، وبرنامج الدرجة الثالثة، برنامج آخر النهار حلقة باستعراض إنجازات الرئيس خلال الـ ٧ سنوات، برنامج برة الصندوق حلقة احتفالية للحديث عن المشروعات القومية العملاقة، وإلى جانب تلك البرامج تعرض القنوات خلال اليوم أغاني وطنية الخاصة بالمناسبة وإذاعة البروموهات الخاصة على مدار اليوم، إلى جانب عرض عدد من الأفلام السينمائية مثل أفلام (أيام السادات علي قناة طيبة، فيلم حائط البطولات علي قناة الصعيد، فيلم أبناء الصمت علي قناة الإسكندرية، فيلم حكايات الغريب على قناة القنال)

ومن أمثلة الأفلام التسجيلية :فيلم بعنوان إنجازات، فيلم بعنوان هنا مصر ويتحدث عن المشروعات القومية، فيلم حصاد التحدي، فيلم مستقبل مصر، فيلم عن ثورة ٣٠ يونيو، وحلقة احتفالية للحديث عن المشروعات القومية العملاقة ، إلى جانب تلك البرامج تعرض القنوات خلال اليوم.