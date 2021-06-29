اقتصادية قناة السويس: تفريغ 3572 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM ، من توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3572 طن رخام بالميناء .



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و خروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الارصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

- تداول241 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مايو

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر ،اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر مايو الماضي حركة تداول بحمولات 3,259,163 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 304,255 حاوية مكافئة من خلال استقبال 241 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 46 سفينة حاويات بطاقة محققة 397,555 طن وعدد حاويات 37,685 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة و أيضاً عدد 7 سفن صب سائل وسفينتين ملح فضلاً عن استقبال عدد 52 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر مايو، 116 سفينة حاويات وعدد 6 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2,848,906 طن وعدد حاويات 266,570 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 12,702 طن.