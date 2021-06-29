الثلاثاء 29 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

ربيع عبدالوهاب: وصولي للمرحلة النهائية بمسابقة «بن زايد لأفضل معلم» إنجاز كبير لمصر

ربيع عبد الوهاب
ربيع عبد الوهاب

هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور ربيع عبدالوهاب معلم اللغة العربية لوصوله الي المرتبة النهائية في مسابقة محمد بن زايد لأفضل معلم.

وقال عبدالوهاب لـ"الدستور"، إن وصول مصر إلى الخطوات النهائية في هذه المسابقة يعتبر إنجاز كبير.

وأضاف أنه كان ممثل مصر الوحيد في قائمة المرشحين النهائية، وحضر الحفل مع أسرته عبر الزووم مع وزير التعليم الإماراتي.

وتابع: “مجرد وصلنا لهذه المرحلة إنجاز، وخاصة إنها المرة الأولى التي نشارك في هذه المسابقة”.

وأكمل عبدالوهاب: “أنا مشارك في المنظومة التعليمية الجديدة، وحاصل علي تدريبات خاصة في المرحلة الابتدائية والمناهج المتطورة”.

وزاد أنه لا بد أن يكون المعلم مبدع ومتطور ومتابع لكل ما هو جديد ومواكب لأحداث العصر، مشيرا إلى أنه حصل على جائزة التميز “أفضل معلم” بالمملكة العربية السعودية عامي 2017 و2018.


وأكد عبدالوهاب أن المسابقة تسمى “محمد بن زايد لأفضل معلم” الدورة الثالثة 2020، والدول المشاركة هي: “مصر والإمارات والسعودية والبحرين والكويت والأردن”، وهذه هي المشاركة الأولى لمصر.

ونوه إلى أنه  تقدم للجائزة أكثر كن 5600 معلم، من كل الدول المشاركة، وتم عمل تصفيات على عدة مراحل، المرحلة الأولى قبول طلب الترشح، المرحلة الثانية تصفية المرشحين المستوفين للشروط، المرحلة الثالثة المقابلات الشخصية، وتمت عبر الزووم من خلال محكومين من ثلاث دول.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة مقابلة الطلاب وزملاء المعلم وإدارة المدرسة، وتمت عبر الزووم، والمرحلة الخامسة استفتاء الطلاب والزملاء والإدارة وأولياء الأمور وتمت عبر إرسال استبيان من خلال الإيميل. 

ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة التكريم للقائمة النهائية، ووصل 8 معلمين فقط من كل الدول، وتم عمل حفل في متحف “اللوفر” في أبوظبي عبر تقنية الزووم، وتم اختيار 2 من المعلمين كفائزين من الإمارات والسعودية.

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