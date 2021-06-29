الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. «الرقابة المالية» توقع أول عقد لإصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوقيع أول عقد لإصدار السندات الخضراء، غدًا الأربعاء، بقيمة 100 مليون دولار.

قال  الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ذلك العقد هو الأول من نوعه دون الإفصاح أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بذلك العقد، متوقعا إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات جنيه خلال العام الجاري بعد موافقة الهيئة، واستيفاء الجهات المصدرة أورق الطرح في وقت قريب.

وأضاف "عمران"، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء،  للإعلان عن كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية، أنه في إطار طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية، متوقع أن يتم طرح 3 شركات جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تفتقد شركات ذات الحجم الكبير، بعد شطب عدد كبير منها خلال الفترة الماضية نتيجة الاستحواذات عليها، مستندا على طرح أرامكو في بورصة السعودية، وهو ما ساهم في تحسين ترتيبها العالمي.

 وكان الدكتور محمد عمران، قد أعلن عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها 714 مليار جنيه، كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط-أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وفي نفس السياق، قال "عمران"، إن بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة حوالي 10854.3 نقطة في نهاية عام 2020 مقارنة بمستوى 15019 في نهاية عام 2017 بمعدل انخفاض قدره 28%، كما بلغت قيمة التداول خلال عام 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 مليار في نهاية 2017..

السندات الخضراء اول عقد سندات خضراء فى مصر هيئة الرقابة المالية عمران 100 مليون دولار

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وائل لطفي

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