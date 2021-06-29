الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أعلى إيرادات يومية.. تامر حسني يتصدر شباك التذاكر بـ«مش أنا»

مش أنا
مش أنا

يواصل الفنان تامر حسني في تحقيق أعلى إيرادات يومي بفيلمه الجديد "مش أنا"، بعد أقل من أسبوع في دور العرض المصرية ليتصدر قائمة الإيرادات ويتفوق على كل الأفلام المصرية والأجنبية المنافسة له في الموسم.

وجمع "مش أنا" أمس الإثنين، مليون و73 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته حتى اليوم إلى 7 ملايين و50 ألف جنيه، وهي إيرادات متميزة للغاية خاصة أن الفيلم طرح بين عيدي الفطر والأضحى.

قصة وتفاصيل فيلم "مش أنا"

تدور قصة وأحداث فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني وعدد من النجوم حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.

 وتظهر الشخصية التي يقدمها تامر حسني في الفيلم بأنه حريص على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم المشاهد.

أبطال "مش أنا"

يشارك في بطولة فيلم "مش أنا" بجوار الفنان تامر حسني كلا من الفنانة حلا شيحة والفنان ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم والفنان إياد نصار الفنان محمد عبدالرحمن توتا  والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وقلت إيرادات “أحمد نوتردام” بطولة الفنان رامز جلال ليتواجد في المركز الثاني بشباك التذاكر المصري بإيراداته اليوم حيث حقق أمس 61 ألف جنيه فقط، والفيلم من بطولة غادة عادل وخالد الصاوي ، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

وجاءت الفنانة ليلى علوي في المركز الثالث بفيلمها "ماما حامل" بعد تحقيق إيرادات أمس الإثنين بقيمة، 53 ألف جنيه، وهو من بطولة بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام.

 

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