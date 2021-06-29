«دلتا» تُجبر الألمان على إلغاء عطلاتهم في البرتغال

أعلنت الحكومة الألمانية إلغاء المئات من المصطافين الألمان عطلاتهم في البرتغال بعد ارتفاع أعداد الحالات المصابة بسلالة "دلتا" المتحورة لفيروس كورونا، في حين قالت وكالة السفر الألمانية أوليمار Olimar إن 20% فقط من السياح الألمان قرروا البقاء لقضاء إجازتهم الكاملة في البرتغال.

ووفقا لمنصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فقد فرضت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا قيودا صارمة على حدودها بسبب المخاوف من انتشار سلالة "دلتا" المتحورة لفيروس كورونا.

ونقلت المنصة عن وزير الصحة في بافاريا، كلاوس هوليتشيك، قوله إنه "يجب فحص شهادات الاختبارات والتطعيم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص عند عودتهم إلى ألمانيا".

وأضاف أنه يجب اختبار المسافرين قبل ركوب الطائرات ويتعين على المسافرين القادمين من مناطق مختلفة الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند الوصول إلى ألمانيا.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) قد حذر من أن أولئك الذين تلقوا الجرعة الأولى فقط من لقاح كورونا هم الأكثر عرضة للإصابة بسلالة "دلتا"، ودعا هؤلاء إلى تلقي الجرعة الثانية في أقرب وقت ممكن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

