116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الرعاية الصحية في أرمينيا، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 225 ألفا و967 حالة، وذلك عقب تسجيل 116 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء “أرمن برس” الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 الماضية تعافى 73 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 216 ألفا و718 شخصا.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 4 آلاف و514 حالة، عقب تسجيل 4 حالات وفاة أمس.

إصابات كورونا حول العالم

فيما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 181.4 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من ثلاثة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 181 مليونا و 431 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 930 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و 976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.