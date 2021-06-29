شرطة التموين تشن حملات موسعة لضبط الأغذية الفاسدة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1554 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 4 طن "مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن أحد المراكز التجارية بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1.5 طن "لحوم مجمدة - دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫15 طن "جمبرى" غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 10 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" - 1٫5 طن "جبن أبيض" معبأة داخل صفائح بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "منتج نهائى"وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط 5٫6 طن "أرز أبيض - مكرونة"معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، 1168عبوة "زيت طعام، مسلى"بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1٫5 طن "سكر"- 456 عبوة "زيت تموينى"مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 3٫65 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية مسجلة غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة أمين عهدة لأحد فروع شركة لتجارة الجملة بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 21٫000 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة وضبط 3 طن "أعلاف حيوانية" داخل شكائر بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

وإضطعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء أسفرت عن ضبط 57 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 16٫602 ألف عبوة سجائر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.