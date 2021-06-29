السجون توجه قوافل طبية لعلاج النزلاء فى ليمان أبو زعبل

وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى ليمان أبى زعبل 2؛ لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.