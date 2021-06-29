محكمة كويتية ترفض حرمان غير المطعمين بلقاح كورونا من السفر

أصدرت المحكمة الإدارية في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا برفض دعوى حرمان غير المطعمين من السفر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن صحة وحياة المواطن تعلو ولا يعلو عليها أي أمر آخر، ولا توجد قيود على حرية التنقل.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" اعتبارا من أول أغسطس.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وأن يُعمل بهذا القرار حتى السبت الموافق 31 يوليو الجاري.

وقالت حكومة الكويت إنها قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى الدولة والمنتج من شركات "فايزر - استرازينيكا - موديرنا" أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون اند جونسون، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل.

كما أعلنت الكويت السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى 12 دولة، وذلك اعتبارا من أول يولو المقبل.

وقرر مجلس وزراء الكويت السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة، إلى كل من "البوسنة والهرسك، بريطانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، إيطاليا، النمسا، فرنسا، قيرغيزستان، ألمانيا، اليونان، سويسرا".

يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح قرارا بشأن السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد اعتبارا من أغسطس المقبل، بشرط الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت.

ويدخل القرار الكويتي حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 شرط إجراء فحصي PCR الأول قبول الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بكورونا، والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

ونص القرار على عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت.