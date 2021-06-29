الثلاثاء 29 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة طنطا

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، في اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الجامعة بحضور المحافظ ، مثمناً تعاون المحافظة والجامعة من أجل خدمة المجتمع، كما رحب بنائب المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والجمع الكريم.

ومن جانبه، وجه المحافظ الشكر لرئيس الجامعة على دعوته الكريمة، مؤكداً حرصه الدائم على حضور الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة من أجل تدعيم التعاون بين المحافظة والجامعة، والذي أتى بثماره خلال الفترة الماضية في عدة مجالات.

وأشار محافظ الغربية إلى الدور الكبير الذي قامت به الجامعة لدعم المحافظة في مواجهة أزمة كورونا من خلال استقبال كافة حالات الطوارئ في المستشفيات الجامعية، والذي كان له أثر واضح في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة.

وأضاف رحمي أن الجامعة ساهمت في تنفيذ القوافل الاجتماعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، والتي أشرف عليها المتخصصون من كلية الآداب وكلية التربية، مما كان له الأثر الإيجابي في نفوس أهالي مركز زفتى، حيث حرصت المحافظة على وضع خطة تكاملية من أجل النهوض بالجانب الاجتماعي للمواطن بجانب أعمال البنية التحتية التي تنفذها المبادرة.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري ولجميع الحاضرين بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتي أعادت لمصر مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الإنجازات في كافة المجالات.

وعلى هامش الاجتماع ، تم تكريم النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى لجهوده المبذولة في دعم الجامعة، وكذلك تكريم الفريق الطبي الذي استطاع استئصال ورم خبيث في عملية طبية نادرة استغرقت ١٠ ساعات متواصلة.

محافظ الغربية يشارك الإجتماع الشهري لمجلس جامعة

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وائل لطفي

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