الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد مكتبة شبرا العامة لمتابعة سير العمل

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

أجرى صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب محافظ القاهرة مبنى مكتبة شبرا العامة بحي شبرا، بحضور رئيس حي شبرا، وذلك لمتابعة سير العمل والأنشطة المقدمة داخل المكتبة، كما أكد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد أيضا مدرسة راهبات الراعى الصالح بحي شبرا، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تفقد نادي شبرا الرياضي، لمتابعة الأنشطة والالعاب الرياضيه المقدمة داخل النادي والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان نائب المحافظ تفقد أمس، مدرسة شبرا الإعدادية بحي روض الفرج، بحضور رئيس الحي، والأجهزة المعاونة، وذلك لمعاينة مبنى التفتيش المزمع إنشاء مقر جديد لإدارة روض الفرج التعليمية مكانها في إطار استغلال الموارد.


وواصل نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، عمل جولاته بالأحياء لمتابعة سير العمل، وتفقد مركز شباب جزيرة بدران بحي روض الفرج، كما تفقد أعمال الرصف والتطوير بنطاق الحي.

وأكد استمراره في متابعة تنفيذ خطة الرصف والتطوير بشوارع الحي، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بكفاءة عالية.

وتأتي الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمراجعة الشوارع وتطويرها والعمل على رفع كفاءتها حسب الخطة الاستثمارية للأحياء لعام 2021.

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
حي شبرا جولات نائب محافظ القاهرة المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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