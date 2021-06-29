الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: تعيين وكيلاً لكلية الحاسبات ورئيساً لقسم الكيمياء بكلية العلوم

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بتعيين الدكتور عبدالرحمن حيدر عبدالرحمن، الأستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قراراً بتعيين الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، رئيساً للقسم، وذلك لحين بلوغه السن القانونية للمعاش.

الجدير بالذكر أن الدكتور الدكتور عبدالرحمن حيدر عبدالرحمن حاصل علي دكتوراه في كيوتو من اليابان عام 2004، وماجستير في الرياضيات، وعمل معيداً بكلية العلوم جامعة أسيوط، ومدرس مساعد بكلية العلوم، ثم مدرس بكلية العلوم، ثم أستاذ مساعد كلية الحاسبات والمعلومات، حتي وصل إلى درجة أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتقلد مناصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الحاسبات والمعلومات منذ والمدير التنفيذي لمشروع CIQAP كلية الحاسبات والمعلومات، ورئيس قسم كلية الحاسبات والمعلومات، ومدير وحدة ضمان الجودة.

كما عمل الدكتور محمد سيد محمد إبراهيم منسقاً لشئون الجامعات العربية بكلية العلوم، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحصل علي درجة الدكتوراه في الكيمياء التحليليه الكهربية، وماجستير الكيمياء التحليليه الكهربية، وتخرج من بكالوريوس العلوم قسم كيمياء خاص.

وعمل معيداً كلية العلوم، ثم مدرس مساعد، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد، ثم أستاذ بكلية العلوم جامعة اسيوط.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن هذه التعيينات تأتي في إطار تطوير العملية التعليمة والارتقاء بها لتلقى استحسان الطلاب، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب داخل الحرم الجامعي.

وناشد رئيس جامعة أسيوط الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وطالب بضرورة الإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

عبد الرحمن حيدر
عبد الرحمن حيدر
محمد سيد
محمد سيد
اسيوط طلاب خدمات شئون التعليم والطلاب كلية العلوم الحاسبات والمعلومات مشروع جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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