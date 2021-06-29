فاطمة ناعوت تنعي أنسي ساويرس: رحل عميد العائلة الوطنية

نعت الكاتبة فاطمة ناعوت، رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن ناهز 91 عاما.

وقالت “ناعوت”، في تغريدة لها على “تويتر”: “رحل عن عالمنا رجل الأعمال الكبير السيد ⁧‫أنسي ساويرس‬⁩ عميد العائلة الوطنية التي قدمت لمصر الكثير اقتصاديا وثقافيا”.



‏وأضافت: “أتقدم بخالص العزاء لأصدقائي الأستاذ سميح ساويرس‬⁩، والمهندس ⁧‫نجيب ساويرس‬⁩، وجميع آل ساويرس.. رحم الله الفقيد العزيز وطيّب قلوبَ أبنائه ومحبيه”.

وتوفي رجل الأعمال أنسي ساويرس، والد ناصف وسميح ونجيب ساويرس، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، وفقاً لما كتبه الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية في «فيسبوك».

أنسي ساويرس من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

ولد في سوهاج لعائلة قبطية، كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

عام 1961 أممت الشركة جزئيا ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966. عمل هناك في المقاولات قبل أن العودة إلى مصر في منتصف السبعينات.

في عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية. توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

بالاضافة الي أنه قدرت مجلة فوربس سنة 2010 ثروته بـ 3.1 مليارات دولار.

كان أنسي ساويرس متزوجًا من السيدة "يسرية لوزة" وخلف ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة. حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.