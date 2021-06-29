الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس سائق لسرقة مشغولات ذهبية من شقة جاره وحيازته هيروين بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية من داخل خزانه بشقة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات والمخدر المضبوط بحوزته وإرساله إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص باكتشاف سرقة الخزينة الخاصة به من داخل مسكنه، وبها كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي، بالإضافة إلى سرقة سيارته عقب الاستيلاء على مفتاحها من داخل الشقة.

 تم تشكيل فريق بحث جنائي وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه يعمل سائق لدى جار المجني عليه، وأنه كان على علم بقيام المجني عليه بالسفر هو وأسرته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، والسيارة الخاصة بالمجني عليه.

 كما تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

كما قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لارتكاب 12 واقعة سرقة المساكن وتصريفها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
 

الذهب تحقيق هيروين قسم شرطة المباحث خزينة تعاطى ضبط اجراءات عمل شقة كمين سائق شراء سيارة

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