الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: متابعة صحة الأم والجنين 42 يوما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، سيتم متابعة الأم والمولود لمدة 42 يوم بعد الولادة لاكتشاف عوامل خطورة الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل (فيروس التهاب الكبد (ب)، وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري).

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، مشيرة إلى أن مواعيد العمل في المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً. 

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

ولفتت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع سير العمل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالي 1.5 مليون طفل، منذ إنطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

وتابعت الوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت على تكثيف الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.

وزارة الصحة
وزارة الصحة
وزارة الصحة والسكان مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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