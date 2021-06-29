«الداخلية» تضبط 12 ألف شخص خالفوا ارتداء الكمامة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 12607 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12534 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 73 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما نجحت حملات وزارة الداخلية، فى تحرير 931 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 277 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1832 شيشة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وكذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتستمر الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة المواطنين، و يتم تنفيذ حملات موسعة بشكل يومي تستهدف المرور على المنشآت والأماكن العامة بكافة المناطق بالمحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد لتفادي تفشيه بين المواطنين.

وفي السياق ذاته، كانت أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، أمس عن ضبط عدد 12495 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12436 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 856 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و ضبط 295 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1931شيشة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.