الثلاثاء 29 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

"رسائلى إلى الأنثى الحلم" هذيان عاشق فى دقائقه الأخيرة بمعرض الكتاب

رسائلي إلى الأنثى
رسائلي إلى الأنثى الحلم

عن دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع صدرت أحدث مؤلفات الأديب محمد القصبي "رسائلي إلى الأنثى الحلم".

يتضمن الكتاب عشرات الرسائل التي بعث بها عاشق إلى محبوبته.. بلغة تمزج بين فني الحكي والشعر، وعلى ما يبدو عانى المؤلف في تصنيفها ضمن أي جنس أدبي، فاكتفى بالإشارة  في الغلاف الخارجي إلى أنها هذيان عاشق في دقائقه الخمس الأخيرة.

تقول الكاتبة والفنانة التشكيلية مها المقدادة، رئيسة مجلس إدارة دار السودانية المصرية الإماراتية للنشر والتوزيع، إنها شعرت بأن كتاب رسائلي إلى الأنثى الحلم تفوح صفحاته بعبق إبداع مغاير، فاتخذت قرارها بإصداره، إذ تتفق مادته الإبداعية مع أهداف الدار في تبني كل ما هو متميز من فكر وإبداع، وبما يسهم في  إثراء الوجدان والعقل بكل ماهو جديد وفريد.

ويعرض الكتاب في جناح الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يضم 160 مؤلفًا، أصدرتها «المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع» منذ تأسيسها العام الماضي.

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