ضبط 240 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحبى مخزنين بحوزتهم 240 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الزيتون والسيدة زينب .

فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط 199٫600 قطعة مستلزمات طبية ، 250 لتر كحول، 20 عبوة تحاليل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أمكن ضبط 40٫144 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى ، بودرة أسنان ، كمامات، حشو أسنان"، 60 لتر كحول ، 120 عبوة كلور وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.