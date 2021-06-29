محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمدينة ديروط ويشدد على مراعاة معايير الجودة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال رصف شوارع مدينة ديروط والذي يجري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.



و رافقه خلال الجولة العقيد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز، والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،تعمير الوادي الجديد.

- التشديد على إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور



وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق زعزوع المجاور للسكة الحديد بمدينة ديروط والذي يجري تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وخطة الرصف للمركز، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيدًا بالأعمال التي تم تنفيذها بالطريق.



ووجه محافظ أسيوط الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللحكومة ولوزير النقل الفريق كامل الوزير، على تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط ،وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق، كما أشاد بالشركات المنفذة للمشروعات لمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال وبإستخدام أحدث المعدات.

- اعتماد 805 ملايين جنيه لخطة الرصف بالمحافظة



وقال" سعد" إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 ، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



وأكد المحافظ حرصه الشديد علي متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف علي نسب التنفيذ، مشيرًا الي أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق.

وأشار إلى التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمدينة ديروط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمدينة ديروط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمدينة ديروط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بمدينة ديروط