7 يوليو.. نظر استئناف مجدى عبدالغنى على حبسه فى 4 قضايا ميراث

حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الثلاثاء، جلسة 7 يوليو المقبل لنظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه فى عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه.

كان مجدى عبدالغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبدالغنى من مستحقى الميراث، ومن بينهم ورثة فاطمة سيد أحمد، شقيقة والد المدعى عليه، أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم.

وتصدر لاعب الكرة السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مجدي عبدالغني، محركات البحث على مدار الساعات الماضية، عقب إصدار محكمة جنح الدقي حكمها بالحبس لمدة سنة، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه، بسبب قضية ميراث بينه وبين عدد من أقاربه رفض تسليمهم حقهم في الميراث، صاحبها عدد من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا قصته على نطاق واسع.

قضية تأييد حبس مجدي عبدالغني تعود إلى دعوى أقامها مجموعة من أقاربه، ضده، يتهمونه فيها بامتناعه عن إعطائهم حقهم في ميراثهم من السيدة فاطمة سيد أحمد، وهي خالة نجم منتخب مصر السابق، حيث حملت القضية رقم 12280 لسنة 2020 جنح القاهرة، وصدر فيها الحكم من محكمة جنح الدقي، بعد تداول القضية في عدد من الجلسات، حيث أيدت المحكمة حبس مجدي عبدالغني سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

حكم سابق بحبس مجدي عبدالغنى

لم تكن هذه المرة الأولى، فسبق لمحكمة جنح الدقي، إصدار حكم في فبراير الماضي، ضد الكابتن مجدي عبدالغني، بالسجن لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم عدد من أقاربه حقوقهم في 3 قضايا حول الميراث، وتصدر آنذاك الكابتن مجدي عبد الغني محركات البحث على نطاق واسع، حيث طالبه الجمهور برد الميراث لأقاربه كوسيلة سهلة لإنهاء النزاع القائم في المحاكم المختلفة.

وأقام أنور السمرجي عريضة دعوى ضد مجدي عبدالغني، لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جاء فيها، أن مجدي عبدالغني، امتنع عن إعطاء موكليه حقهم في الميراث في محطة بنزين في منطقة الوراق.